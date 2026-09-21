Смартфон Huawei Nova Y73 8/128Gb (51098GPJ) Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y73
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
HiSilicon Kirin 710
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество основных (тыловых) камер
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707590
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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y73
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
HiSilicon Kirin 710
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
1
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
470
Описание товара Смартфон Huawei Nova Y73 8/128Gb (51098GPJ) Blue
HUAWEI nova Y73 — это стильный смартфон с большим экраном. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 1604x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 12, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Основная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6620 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova Y73
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
HiSilicon Kirin 710
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Развернуть
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
1
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
HUAWEI nova Y73 — это стильный смартфон с большим экраном. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 1604x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой EMUI 12, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Основная камера 50 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6620 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, Синий, 8 GB, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Nova
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, Синий, 8 GB, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Nova
Смартфон Huawei Nova Y73 8/128Gb (51098GPJ) Blue - этот товар вы можете купить по цене 10900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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