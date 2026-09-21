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Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ

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Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 1
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 2
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 3
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 4
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 5
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 6
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 7
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 8
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 9
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 10
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 11
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 12
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 13
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 14
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 15
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 16
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 17
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 18
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 19
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 20
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 21
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 22
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 23
Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 1
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 2
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 3
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 4
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 5
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 6
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 7
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 8
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 9
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 10
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 11
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 12
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 13
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 14
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 15
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 16
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 17
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 18
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 19
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 20
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 21
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 22
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 23
  • Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707415
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х8
Вес, г.
520

Описание товара Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ

NAVITEL RD5 — это многофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN. Магнитола оснащена цифровым FM модулем c диапазоном приема FM 87.5-108 МГц, в памяти сохраняется 18 станций, которые легко переключать посредством кнопок на передней панели. В устройстве предусмотрены регулировки тембра НЧ и ВЧ, а также имеется несколько предустановленных настроек эквалайзера. Благодаря выходам RCA к устройству можно подключить внешний усилитель и реализовать систему автозвука с множеством компонентов.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Navitel RD5 1DIN 4x50Вт ПДУ




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
цветной
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
NAVITEL RD5 — это многофункциональная автомагнитола стандартного установочного размера 1DIN. Магнитола оснащена цифровым FM модулем c диапазоном приема FM 87.5-108 МГц, в памяти сохраняется 18 станций, которые легко переключать посредством кнопок на передней панели. В устройстве предусмотрены регулировки тембра НЧ и ВЧ, а также имеется несколько предустановленных настроек эквалайзера. Благодаря выходам RCA к устройству можно подключить внешний усилитель и реализовать систему автозвука с множеством компонентов.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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