Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2" ПДУ RDS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Pioneer DMH-G225BT 2DIN 4x50Вт 6.2" ПДУ RDS
Автомагнитола Pioneer DMH-G225BTDMH-G225BT оснащена всеми основными функциями, необходимыми современному головному устройству: воспроизводят с USB-носителей аудио- и видеофайлы основных форматов, а также поддерживают работу смартфонов Android без дополнительных приложений. Есть возможность подключения камеры заднего вида с автоматическим включением.Кроме того, DMH-G225BT оснащена Bluetooth-модулеми встроенный микрофон, что позволяет прослушивать музыку, пользоваться интернет-радио и распознаванием речи или совершать звонки hands-free. Сенсорный экран Clear Type Resistive с диагональю 6,2 дюйма обеспечивает красочное четкое изображение без бликов даже на ярком солнечном свете, картинка остаётся чёткой и контрастной даже при взгляде под углом, сенсоры надёжно срабатывают при отрицательной температуре. Яркость подсветки регулируется вручную, по таймеру или автоматически – при включении габаритных огней. В качестве фона экрана можно установить одну из готовых заставок, а также подобрать оттенок подсветки, наиболее подходящий под салон автомобиля.Для управления используется интуитивно понятный графический интерфейс с экранными кнопками, физические кнопки служат лишь для вызова меню и управления громкостью. Помимо графического интерфейса для управления можно использовать штатные кнопки на руле (через дополнительный адаптер) или пульт дистанционного управления. Ресивер воспроизводит через USB аудиофайлы MP3, WMA, WAV и AAC, видеофайлы MPEG4 (MP4/AVI) и MPEG1, MPEG2, DivX, а также файлы изображений JPEG / BMP.В звуковой секции установлен современный MOSFET усилитель мощностью 4х50 Вт с развитыми звуковыми регулировками, в число которых входит 7-ми полосный графический эквалайзер, усиление низких частот, управление сабвуфером, фильтр низких частот. Звуковой процессор обеспечивает возможность настройки уровней сигнала для каждого динамика. Для подключения дополнительных усилителей предусмотрены два линейных выхода RCA: фронтальный и переключаемый тыл/сабвуфер.Мультимедийная система Pioneer DMH-G225BT – это современный уровень комфорта в автомобиле: отличное звучание и картинка, беспроводная работа с тремя смартфонами без лишних манипуляций, подключение камеры заднего вида и кнопок на руле. Прекрасная альтернатива штатному оборудованию базовых комплектаций
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