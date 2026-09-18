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Автомагнитола ACV AVS-811G 1din купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола ACV AVS-811G 1din

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Автомагнитола ACV AVS-811G 1din
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
Теги ID3, WMA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223961
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
Теги ID3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
700

Описание товара Автомагнитола ACV AVS-811G 1din

Функциональная и современная магнитола станет отличным дополнением автомобиля. Читает носители USB и SD, поддерживает MP3/WMA, совместима со смартфонами для воспроизведения аудио в высоком качестве.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-811G 1din




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
Теги ID3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Описание
Функциональная и современная магнитола станет отличным дополнением автомобиля. Читает носители USB и SD, поддерживает MP3/WMA, совместима со смартфонами для воспроизведения аудио в высоком качестве.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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