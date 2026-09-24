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Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка

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Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 1
Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 2
Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 3
Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 4
Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Propaganda
Альбом (сингл)
P:Machinery
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 1
  • Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 2
  • Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 3
  • Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 4
  • Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707354
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZTT Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZTT Records
Barcode
[0602475358909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Propaganda
Альбом (сингл)
P:Machinery
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
p:Machinery (Introduction), p:Machinery (alpha), p:Machinery (beta complete), Disturbdance Thirty-three (Part Two), p:Machinery (Separation) Disturbdance Fourteen, Frozen Faces (alpha), Frozen Faces (beta), Disturbdance Six
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Definition Series – 96, Action Series – 12/21
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: p:Machinery (Introduction), p:Machinery (alpha), p:Machinery (beta complete), Disturbdance Thirty-three (Part Two), p:Machinery (Separation) Disturbdance Fourteen, Frozen Faces (alpha), Frozen Faces (beta), Disturbdance Six

Отзывы о товаре Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ZTT Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZTT Records
Barcode
[0602475358909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Propaganda
Альбом (сингл)
P:Machinery
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
p:Machinery (Introduction), p:Machinery (alpha), p:Machinery (beta complete), Disturbdance Thirty-three (Part Two), p:Machinery (Separation) Disturbdance Fourteen, Frozen Faces (alpha), Frozen Faces (beta), Disturbdance Six
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Definition Series – 96, Action Series – 12/21
Страна производитель
Чехия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: p:Machinery (Introduction), p:Machinery (alpha), p:Machinery (beta complete), Disturbdance Thirty-three (Part Two), p:Machinery (Separation) Disturbdance Fourteen, Frozen Faces (alpha), Frozen Faces (beta), Disturbdance Six
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Propaganda - P:Machinery (coloured) (0602475358909) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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