Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441035) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Monster Roars
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707250
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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPV Records
Barcode
[0886922441035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Monster Roars
Трек-лист
The Monster Roars, Remember, All You Believe In, I Wont Let You Down, The Present Not The Past No Steppin Stones, That Freedom Word, Your Blood Is Violence, Walk The Silent Hours, The Day After The Night Before, Come Holy Men, Cant Buy Yourself A Heaven 5
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441035) виниловая пластинка
The Moster Roars - студийный альбом рок-группы Magnum, вышедший в 2022 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPV Records
Barcode
[0886922441035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
The Monster Roars
Трек-лист
The Monster Roars, Remember, All You Believe In, I Wont Let You Down, The Present Not The Past No Steppin Stones, That Freedom Word, Your Blood Is Violence, Walk The Silent Hours, The Day After The Night Before, Come Holy Men, Cant Buy Yourself A Heaven 5
ТНВЭД
8523809900
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Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
The Moster Roars - студийный альбом рок-группы Magnum, вышедший в 2022 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Magnum - The Monster Roars (coloured) (0886922441035) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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