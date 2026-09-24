Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Saw Delight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 707247
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[5051083077033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Saw Delight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon Records
Barcode
[5051083077033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Saw Delight
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dont Say No, Sunshine Day And Night, Call Me, Animal Waves, Night
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
Can - Saw Delight (5051083077033) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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