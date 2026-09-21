John Legend - Get Lifted...Rising (0198028267717) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted.Rising
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707235
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028267717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted.Rising
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Do What I Gotta Do, Motherless Child, Money Blown, Freak Out, Used To Love U (Early Lyrical Version) Johnnys Gotta Go, Hurts So Bad, Just In Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Legend - Get Lifted...Rising (0198028267717) виниловая пластинка
Get Lifted.Rising от обладателя премий Грэмми Джона Ледженда включает неизданные песни с оригинальных сессий его дебютного альбома «Get Lifted». Впервые доступно на черном виниле. Get Lifted — дебютный студийный альбом американского певца Джона Ледженда, выпущенный 28 декабря 2004 года в США. На 48-й ежегодной премии Грэмми альбом получил награду за лучший R&B альбом и принес Ледженду еще две награды, как лучшему новому исполнителю и лучшее мужское вокальное R&B исполнение за его сингл «Ordinary People».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028267717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Legend
Альбом (сингл)
Get Lifted.Rising
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Do What I Gotta Do, Motherless Child, Money Blown, Freak Out, Used To Love U (Early Lyrical Version) Johnnys Gotta Go, Hurts So Bad, Just In Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Get Lifted.Rising от обладателя премий Грэмми Джона Ледженда включает неизданные песни с оригинальных сессий его дебютного альбома «Get Lifted». Впервые доступно на черном виниле. Get Lifted — дебютный студийный альбом американского певца Джона Ледженда, выпущенный 28 декабря 2004 года в США. На 48-й ежегодной премии Грэмми альбом получил награду за лучший R&B альбом и принес Ледженду еще две награды, как лучшему новому исполнителю и лучшее мужское вокальное R&B исполнение за его сингл «Ordinary People».
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Legend - Get Lifted...Rising (0198028267717) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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