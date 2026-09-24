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Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка

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Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 1
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 2
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 3
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 4
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 5
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 6
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 7
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 8
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 9
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 10
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Individual Thought Patterns
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 1
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 2
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 3
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 4
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 5
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 6
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 7
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 8
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 9
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 10
  • Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707204
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676717118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Individual Thought Patterns
Трек-лист
Overactive Imagination, In Human Form, Jealousy, Trapped in a Corner, Nothing is Everything Mentally Blind, Individual Thought Patterns, Destiny, Out of Touch, The Philosopher
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка

Individual Thought Patterns — пятый студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный в 1993 году. Ожидания были высокими после альбома «Human» (1991) но лидер Death, легендарный гитарист Чак Шульдинер, доказал, что можно подняться еще выше. «Individual Thought Patterns» еще больше отточил дальновидное и прогрессивное направление, зародившееся в «Human», и включал «The Philosopher» - возможно, лучшую песню, когда-либо вышедшую из мира экстремального металла, и на сегодняшний день широко известную.

Отзывы о товаре Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse Records
Barcode
[0781676717118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Death
Альбом (сингл)
Individual Thought Patterns
Трек-лист
Overactive Imagination, In Human Form, Jealousy, Trapped in a Corner, Nothing is Everything Mentally Blind, Individual Thought Patterns, Destiny, Out of Touch, The Philosopher
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Individual Thought Patterns — пятый студийный альбом американской дэт-метал группы Death выпущенный в 1993 году. Ожидания были высокими после альбома «Human» (1991) но лидер Death, легендарный гитарист Чак Шульдинер, доказал, что можно подняться еще выше. «Individual Thought Patterns» еще больше отточил дальновидное и прогрессивное направление, зародившееся в «Human», и включал «The Philosopher» - возможно, лучшую песню, когда-либо вышедшую из мира экстремального металла, и на сегодняшний день широко известную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Death - Individual Thought Patterns (0781676717118) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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