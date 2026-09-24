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Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка

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Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Addiction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707197
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Addiction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Death Of Me, Down, Addiction, Madeleine, Talk About It I'm Not Your Slave, Cover Me, Blue Jade, Justified Man, I Don't Want To Live That Way Again, Way Back To The Bone ( Live ), Touch My Life ( Live ), You Fool No One ( Live )
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка

Addiction (1996) — студийный альбом бывшего вокалиста и басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза, выпущенный первоначально в 1996 году. Издание на виниле. В отличие от альбома 1994 года «Feel», который имел более легкое звучание с явными влияниями поп-музыки, соула и фанка, «Addiction» был определенно хард-роковой записью, временами граничащей с хэви-металом. Его обычно считают самым тяжелым сольным альбомом Хьюза, как в музыкальном, так и в тематическом плане.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Addiction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Death Of Me, Down, Addiction, Madeleine, Talk About It I'm Not Your Slave, Cover Me, Blue Jade, Justified Man, I Don't Want To Live That Way Again, Way Back To The Bone ( Live ), Touch My Life ( Live ), You Fool No One ( Live )
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Addiction (1996) — студийный альбом бывшего вокалиста и басиста Deep Purple, Black Sabbath и Trapeze Гленна Хьюза, выпущенный первоначально в 1996 году. Издание на виниле. В отличие от альбома 1994 года «Feel», который имел более легкое звучание с явными влияниями поп-музыки, соула и фанка, «Addiction» был определенно хард-роковой записью, временами граничащей с хэви-металом. Его обычно считают самым тяжелым сольным альбомом Хьюза, как в музыкальном, так и в тематическом плане.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Hughes - Addiction (coloured) (9010974000686) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4780 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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