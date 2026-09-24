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Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка

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Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 1
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 2
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 3
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 4
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 5
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 6
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 7
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 8
Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horizon Ignited
Альбом (сингл)
Tides
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 1
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 2
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 3
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 4
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 5
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 6
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 7
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 8
  • Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707192
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Загружаем...
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Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reaper Entertainment
Barcode
[4255698500974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horizon Ignited
Альбом (сингл)
Tides
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beneath The Dark Waters, Ashes, Baptism By Fire, Welcome To This House Of Hate, My Grave Shall Be The Sea (Leviathan Pt. II) Prison Of My Mind, Fraction Of Eternity, Auroras Dance, Tides, Fragments
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка

Финские мелодик-дэт-металлисты Horizon Ignited открывают новую впечатляющую эру с альбомом Tides. Это колоссальный альбом, способный навсегда изменить ход развития стагнирующего жанра. Южно-финская бригада из Коуволы взяла высокую планку с момента своего образования в 2017 году. После двух высоко оцененных альбомов Horizon Ignited возвращаются с колоссальными гимнами Tides, абсолютным уроком мастерства современного дэт-метала. Здесь есть все - парящие мелодии, бездонная тяжесть, неземная аура. Tides - это нечто среднее между их соотечественниками Insomnium и поздними Dark Tranquillity, наполненное современной грубой силой. Такие хиты, как Ashes или Baptism By Fire, но прежде всего новый национальный гимн жанра, колоссальная открывающая альбом Beneath The Dark Waters, скорее всего, очень быстро станут современной классикой иногда излишнего жанра - пропитанного глубоким чувством меланхолии. Финны, в конце концов. Записанный Юхо Райха (гитаристом Swallow The Sun) в студии Inka Studio в Ориматтиле, смикшированный и отмастеренный Крисом Клэнси (Machine Head, Kataklysm) в Великобритании, этот дуэт вместе с группой смог выпустить левиафана альбома, который пытается примириться с бессмысленностью жизни. И находит в ней блаженство и покой. В масштабах вселенной мы очень малы и незначительны, но если мы будем работать вместе и держаться вместе, возможно, мы сможем найти смысл в этой космической пустоте, - говорит группа. Пусть это станет нашей новой мантрой. А Tides - саундтреком к этой новой эре.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reaper
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reaper Entertainment
Barcode
[4255698500974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horizon Ignited
Альбом (сингл)
Tides
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beneath The Dark Waters, Ashes, Baptism By Fire, Welcome To This House Of Hate, My Grave Shall Be The Sea (Leviathan Pt. II) Prison Of My Mind, Fraction Of Eternity, Auroras Dance, Tides, Fragments
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Финские мелодик-дэт-металлисты Horizon Ignited открывают новую впечатляющую эру с альбомом Tides. Это колоссальный альбом, способный навсегда изменить ход развития стагнирующего жанра. Южно-финская бригада из Коуволы взяла высокую планку с момента своего образования в 2017 году. После двух высоко оцененных альбомов Horizon Ignited возвращаются с колоссальными гимнами Tides, абсолютным уроком мастерства современного дэт-метала. Здесь есть все - парящие мелодии, бездонная тяжесть, неземная аура. Tides - это нечто среднее между их соотечественниками Insomnium и поздними Dark Tranquillity, наполненное современной грубой силой. Такие хиты, как Ashes или Baptism By Fire, но прежде всего новый национальный гимн жанра, колоссальная открывающая альбом Beneath The Dark Waters, скорее всего, очень быстро станут современной классикой иногда излишнего жанра - пропитанного глубоким чувством меланхолии. Финны, в конце концов. Записанный Юхо Райха (гитаристом Swallow The Sun) в студии Inka Studio в Ориматтиле, смикшированный и отмастеренный Крисом Клэнси (Machine Head, Kataklysm) в Великобритании, этот дуэт вместе с группой смог выпустить левиафана альбома, который пытается примириться с бессмысленностью жизни. И находит в ней блаженство и покой. В масштабах вселенной мы очень малы и незначительны, но если мы будем работать вместе и держаться вместе, возможно, мы сможем найти смысл в этой космической пустоте, - говорит группа. Пусть это станет нашей новой мантрой. А Tides - саундтреком к этой новой эре.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horizon Ignited - Tides (coloured) (4255698500974) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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