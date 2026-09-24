Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Versions Remixed
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 707179
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863043070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Versions Remixed
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Play It Again Sam
Barcode
[5400863043070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Versions Remixed
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lights (Darkstar Remix), Kid Corner (Glok Remix), Bright Lights (Vessels Remix), Fuck You (Taroug Remix), Erase (Hope Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Archive - Versions Remixed (5400863043070) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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