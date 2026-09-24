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Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка

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Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 1
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 2
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 3
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 4
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 5
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 6
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 7
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 8
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 9
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 10
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 2
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 3
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 4
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 5
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 6
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 7
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 8
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 9
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 10
  • Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732386076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Might Have Been Queen, with It, Show Some Respect, I Cant Stand the Rain, Private Dancer Lets Stay Together, Good to Me, Steel Claw, Help!, 1984
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка

Private Dancer - пятый сольный студийный альбом певицы Тины Тернер.

Отзывы о товаре Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone Records
Barcode
[5021732386076]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Private Dancer
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
I Might Have Been Queen, with It, Show Some Respect, I Cant Stand the Rain, Private Dancer Lets Stay Together, Good to Me, Steel Claw, Help!, 1984
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Private Dancer - пятый сольный студийный альбом певицы Тины Тернер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tina Turner - Private Dancer (coloured) (5021732386076) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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