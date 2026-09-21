Epica - Design Your Universe (coloured) (0727361412920) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Design Your Universe
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 707160
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361412920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Design Your Universe
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Samadhi ~ Prelude ~, Resign To Surrender ~ A Age Dawns - Part IV ~, Unleashed, Martyr Of The Free Word, Our Destiny Hold In Derision, Children Of The Light, Bardo Th?dol, Paragons Of Perfection, The Harsh Return, The Price Of Freedom ~ Interlude ~, Burn To A Cinder, Tides Of Time, Deconstruct, Semblance Of Liberty, White Waters, Design Your Universe ~ A Age Dawns - Part VI ~, Incentive
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Epica - Design Your Universe (coloured) (0727361412920) виниловая пластинка
Design Your Universe — четвёртый студийный альбом голландской симфоник-метал-группы Epica, выпущенный в 2009 году. Издание на цветном виниле. С почти миллионом проданных альбомов по всему миру и более 300 миллионами общих прослушиваний на всех цифровых платформах титаны симфоник-металла Epica доказали свой талант сочетать металл с уникальным оперным вокалом. Долгожданное переиздание альбомов Epica, включая Design Your Universe (впервые в виде ремиксованной версии на виниле), которые стали вехами жанра и редкостью на физическом рынке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361412920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
Design Your Universe
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Samadhi ~ Prelude ~, Resign To Surrender ~ A Age Dawns - Part IV ~, Unleashed, Martyr Of The Free Word, Our Destiny Hold In Derision, Children Of The Light, Bardo Th?dol, Paragons Of Perfection, The Harsh Return, The Price Of Freedom ~ Interlude ~, Burn To A Cinder, Tides Of Time, Deconstruct, Semblance Of Liberty, White Waters, Design Your Universe ~ A Age Dawns - Part VI ~, Incentive
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Design Your Universe — четвёртый студийный альбом голландской симфоник-метал-группы Epica, выпущенный в 2009 году. Издание на цветном виниле. С почти миллионом проданных альбомов по всему миру и более 300 миллионами общих прослушиваний на всех цифровых платформах титаны симфоник-металла Epica доказали свой талант сочетать металл с уникальным оперным вокалом. Долгожданное переиздание альбомов Epica, включая Design Your Universe (впервые в виде ремиксованной версии на виниле), которые стали вехами жанра и редкостью на физическом рынке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Epica - Design Your Universe (coloured) (0727361412920) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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