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Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка

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Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка - фото 1
Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка - фото 2
Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
Oscillation
Жанр
Post Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка - фото 1
  • Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка - фото 2
  • Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707149
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Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588123650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
Oscillation
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Neu, A Handful Of Dust, Simulacra, Moderate Spectre, Darkroom Aesthetics In Solar, Molnet
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка

Альбом шведской пост-рок группы Oh Hiroshima, выпущенный в 2021 году. Он представляет собой двойной винил (2 LP) и продолжает традиции группы, сочетая атмосферные мелодии, мощные гитарные рифы и глубокие эмоциональные вокалы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Oh Hiroshima - Oscillation (0840588123650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0840588123650]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Oh Hiroshima
Альбом (сингл)
Oscillation
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Neu, A Handful Of Dust, Simulacra, Moderate Spectre, Darkroom Aesthetics In Solar, Molnet
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Альбом шведской пост-рок группы Oh Hiroshima, выпущенный в 2021 году. Он представляет собой двойной винил (2 LP) и продолжает традиции группы, сочетая атмосферные мелодии, мощные гитарные рифы и глубокие эмоциональные вокалы.


Теги товара: Limited Edition
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