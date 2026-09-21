Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка
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Описание товара Tangerine Dream - Raum (0802644801919) виниловая пластинка
В своем альбоме Raum группа Tangerine Dream развивает концепцию предыдущего EP (Probe 6-8). Сочиняя и продюсируя с полным доступом к аранжировкам Эдгара Фрозе в Cubase (и к архиву лент Otari с записями 1977-2013 гг.), Торстен Куэшнинг, Хошико Ямане и Пол Фрик создают ночные композиции в реальном времени в сочетании с классическими студийными работами, управляемые секвенсором, призрачные звуковые ландшафты, чередующиеся с гимническими, теплыми синтезаторами. Эти композиции, написанные в период социальной дистанцированности и отмены концертов, не могут быть воссозданы (или, по крайней мере, нуждаются в значительной реоркестровке для живого выступления). Они закладывают основу этой пластинки 17-минутной In 256 Signs. В Continuum, с ее повторяющейся последовательностью и ломаным ритмом, видны отголоски кислотных звуков и нарастающие хоровые атмосферы. Композиция You Are Always On Time построена на волнообразных звуках PPG и жутких полевых записях. Заглавный трек Raum отсылает к ранним студийным концертным выступлениям, таким как Time и Phaedra, - мелодия сопровождается хорусоподобной партией Roland Jupiter 8. Эмбиентная рейвовая последовательность Moog mini-taur подчеркивает финальную кульминацию, пока скрипка медленно не уносит слушателя. Тяжелый бас Moog отмечает начало и конец этой 15-минутной композиции. Raum - второй студийный альбом группы после смерти основателя Эдгара Фрозе в 2015 г. С глубоким уважением к звучанию последних пяти десятилетий этот альбом продолжает постоянно развивающийся путь Tangerine Dream.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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