Top.Mail.Ru
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 1
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 2
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 3
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 4
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 5
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 6
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 7
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 8
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка

Дебютный сольный альбом Тома Петти, выпущенный 24 апреля 1989 года. Альбом стал коммерчески успешным и получил положительные отзывы критиков. Он включает в себя такие известные песни, как I Wont Back Down, Free Fallin и Runnin Down a Dream.

Отзывы о товаре Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дебютный сольный альбом Тома Петти, выпущенный 24 апреля 1989 года. Альбом стал коммерчески успешным и получил положительные отзывы критиков. Он включает в себя такие известные песни, как I Wont Back Down, Free Fallin и Runnin Down a Dream.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Petty - Full Moon Fever (0602547658593) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...