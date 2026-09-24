Spiritualized - Lazer Guided Melodies (coloured) (0767981175133) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Spiritualized - Lazer Guided Melodies (coloured) (0767981175133) виниловая пластинка
«Lazer Guided Melodies» - дебютный студийный альбом английской спейс-рок группы Spiritualized. Альбом был записан первым составом команды, Джейсоном Пирсом (вокал, гитара), Марком Рефоя (гитара), Уиллом Каррутерса (бас), Джонни Мэттоком (ударные) и Кейт Рэдли (клавишные) в 1990-1991 годах, а микширован Пирсом в Лондоне в январе 1992 года. Релиз был впервые выпущен на Dedicated Records в марте 1992 года на кассете, компакт-диске и виниле. К 1995 году альбом был продан тиражом 10 000 экземпляров в США. Spiritualized (Spiritualized) - английская рок-группа, образованная в 1990 году в городе Рагби, графство Уорикшир, Джейсоном Пирсом (часто известным как J. Spaceman), бывшим участником группы Spacemen 3. После нескольких смен состава в 1999 г. в центре группы оказались Пирс (вокал, гитара), Догген Фостер (гитара) и Кевин Бейлс (ударные и перкуссия) с меняющимися басистами и клавишниками. Нынешний бас-гитарист Джеймс Стелфокс играет с группой с 2012 года. По состоянию на 2023 год Spiritualized выпустили девять студийных альбомов. Наиболее известным и получившим наибольшее признание критиков является альбом 1997 года «Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space», который журнал NME назвал Альбомом года, опередив такие альбомы знаковых британских групп, как «OK Computer» группы Radiohead и «Urban Hymns» группы The Verve.
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