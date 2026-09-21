David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка
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Описание товара David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка
Новаторский дебютный альбом Дэвида Боуи переживает яркое возрождение благодаря переизданию, включающему эксклюзивные треклисты, которые порадуют старых и новых поклонников. Делюкс-версия на двойном зеленом виниле. Критики того времени высказали следующие мнения: NME оценил свежее звучание Боуи как очень освежающее насквозь и назвал его очень многообещающим талантом. Melody Maker оценил альбом как исключительно полезную коллекцию с отличным продюсированием и выразил удивление, что Боуи до сих пор не оказал большего влияния на поп-сцену. Disc & Music Echo, тем временем, восторженно отзывается об альбоме, описывая его как замечательный, творческий дебютный альбом 19-летнего лондонца и называя Боуи новым талантом, который заслуживает внимания. Благодаря таким проницательным отзывам это переиздание обещает оживить раннее наследие Боуи и познакомить новое поколение слушателей с его провидческим артистизмом.
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