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David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка

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David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
David Bowie
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706974
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602465547375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
David Bowie
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Uncle Arthur, Sell Me A Coat, Rubber Band, Love You Till Tuesday, There Is A Happy Land, Love You Till Tuesday, Did You Ever Have A Dream, When I Live My Dream, We Are Hungry Men, When I Live My Dream, Little Bombardier, Silly Boy Blue, Come And Buy My Toys, Join The Gang, She’s Got Medals, Maids Of Bond Street, Gravedigger, Rubber Band, The London Boys, The Laughing Gnome, The Gospel According To Tony Day, Let Me Sleep Beside You, Karma Man, In The Heat Of The Morning, London Bye Ta-Ta, When I’
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка

Новаторский дебютный альбом Дэвида Боуи переживает яркое возрождение благодаря переизданию, включающему эксклюзивные треклисты, которые порадуют старых и новых поклонников. Делюкс-версия на двойном зеленом виниле. Критики того времени высказали следующие мнения: NME оценил свежее звучание Боуи как очень освежающее насквозь и назвал его очень многообещающим талантом. Melody Maker оценил альбом как исключительно полезную коллекцию с отличным продюсированием и выразил удивление, что Боуи до сих пор не оказал большего влияния на поп-сцену. Disc & Music Echo, тем временем, восторженно отзывается об альбоме, описывая его как замечательный, творческий дебютный альбом 19-летнего лондонца и называя Боуи новым талантом, который заслуживает внимания. Благодаря таким проницательным отзывам это переиздание обещает оживить раннее наследие Боуи и познакомить новое поколение слушателей с его провидческим артистизмом.

Отзывы о товаре David Bowie - David Bowie (coloured) (0602465547375) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602465547375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
David Bowie
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Uncle Arthur, Sell Me A Coat, Rubber Band, Love You Till Tuesday, There Is A Happy Land, Love You Till Tuesday, Did You Ever Have A Dream, When I Live My Dream, We Are Hungry Men, When I Live My Dream, Little Bombardier, Silly Boy Blue, Come And Buy My Toys, Join The Gang, She’s Got Medals, Maids Of Bond Street, Gravedigger, Rubber Band, The London Boys, The Laughing Gnome, The Gospel According To Tony Day, Let Me Sleep Beside You, Karma Man, In The Heat Of The Morning, London Bye Ta-Ta, When I’
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Новаторский дебютный альбом Дэвида Боуи переживает яркое возрождение благодаря переизданию, включающему эксклюзивные треклисты, которые порадуют старых и новых поклонников. Делюкс-версия на двойном зеленом виниле. Критики того времени высказали следующие мнения: NME оценил свежее звучание Боуи как очень освежающее насквозь и назвал его очень многообещающим талантом. Melody Maker оценил альбом как исключительно полезную коллекцию с отличным продюсированием и выразил удивление, что Боуи до сих пор не оказал большего влияния на поп-сцену. Disc & Music Echo, тем временем, восторженно отзывается об альбоме, описывая его как замечательный, творческий дебютный альбом 19-летнего лондонца и называя Боуи новым талантом, который заслуживает внимания. Благодаря таким проницательным отзывам это переиздание обещает оживить раннее наследие Боуи и познакомить новое поколение слушателей с его провидческим артистизмом.
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