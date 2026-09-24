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Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка

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Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 1
Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 2
Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 3
Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 4
Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 5
Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 1
  • Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 2
  • Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 3
  • Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 4
  • Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 5
  • Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602458413069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Forever And For Always, Up!, I’m Gonna Getcha Good!, Ka-Ching!, Come On Over, Man! I Feel Like A Woman!, That Don’t Impress Me Much, From This Moment On, Honey, I’m Home, You’re Still The One, Don’t Be Stupid (You Know I Love You), Love Gets Me Every Time, No One Needs To Know, You Win My Love, (If You’re Not In It For Love) I’m Outta Here!, The Woman In Me (Needs The Man In You), Any Man Of Mine, Whose Bed Have Your Boots Been Under?, Party For Two (With Mark Mcgrath), Don’t, I Ain’t No Quitter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forever And For Always, Up!, I’m Gonna Getcha Good!, Ka-Ching!, Come On Over, Man! I Feel Like A Woman!, That Don’t Impress Me Much, From This Moment On, Honey, I’m Home, You’re Still The One, Don’t Be Stupid (You Know I Love You), Love Gets Me Every Time, No One Needs To Know, You Win My Love, (If You’re Not In It For Love) I’m Outta Here!, The Woman In Me (Needs The Man In You), Any Man Of Mine, Whose Bed Have Your Boots Been Under?, Party For Two (With Mark Mcgrath), Don’t, I Ain’t No Quitter, Life’s About To Get Good, Giddy Up!

Отзывы о товаре Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602458413069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Кантри
Трек-лист
Forever And For Always, Up!, I’m Gonna Getcha Good!, Ka-Ching!, Come On Over, Man! I Feel Like A Woman!, That Don’t Impress Me Much, From This Moment On, Honey, I’m Home, You’re Still The One, Don’t Be Stupid (You Know I Love You), Love Gets Me Every Time, No One Needs To Know, You Win My Love, (If You’re Not In It For Love) I’m Outta Here!, The Woman In Me (Needs The Man In You), Any Man Of Mine, Whose Bed Have Your Boots Been Under?, Party For Two (With Mark Mcgrath), Don’t, I Ain’t No Quitter
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Forever And For Always, Up!, I’m Gonna Getcha Good!, Ka-Ching!, Come On Over, Man! I Feel Like A Woman!, That Don’t Impress Me Much, From This Moment On, Honey, I’m Home, You’re Still The One, Don’t Be Stupid (You Know I Love You), Love Gets Me Every Time, No One Needs To Know, You Win My Love, (If You’re Not In It For Love) I’m Outta Here!, The Woman In Me (Needs The Man In You), Any Man Of Mine, Whose Bed Have Your Boots Been Under?, Party For Two (With Mark Mcgrath), Don’t, I Ain’t No Quitter, Life’s About To Get Good, Giddy Up!
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Доставка
Отзывы


Shania Twain - Greatest Hits (0602458413069) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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