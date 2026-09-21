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Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка

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Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка - фото 1
Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка - фото 2
Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Goldstar
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка - фото 1
  • Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка - фото 2
  • Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706933
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028755313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Goldstar
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Eye Of Mars, Gomorrah Nouveaux, Lexington Delirium, Hotel Sphinx, yorkcity Goldstar, Rot Moderne, Pleasuredome, Industry Of Misery
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка

Американская джаз-метал-группа Imperial Triumphant выпускает новый альбом Goldstar. Издание на 180 г виниле. С Goldstar нью-йоркские Imperial Triumphant выводят свои исследования экстремального и неизвестного на новый уровень и представляют свою самую целенаправленную, аутентичную и доступную на сегодняшний день работу. Уже расширив язык экстремальной музыки с такими альбомами, как Alphaville (2021) и Spirit of Ecstasy (2023), включив в него музыкальную импровизацию и визуальную экстравагантность, Goldstar является самой фундаментальной работой триумвирата. Высоко оцененное журналом Decibel Magazine (США) и другими, трио поддержали на Goldstar барабанщик Meshuggah Томас Хааке и Дэйв Ломбардо, что подчеркивает тот факт, что Imperial Triumphant находятся в своем собственном музыкальном классе. Открывающий альбом Eye of Mars, зажигательный Hotel Sphinx или дэт-металический хит Rot Moderne доказывают, что Goldstar - это, несомненно, звучание Imperial Triumphant, отточенное в обширных турах с Behemoth, Carcass и Zeal & Ardor, среди прочих.

Отзывы о товаре Imperial Triumphant - Goldstar (0198028755313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028755313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
IMPERIAL TRIUMPHANT
Альбом (сингл)
Goldstar
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Eye Of Mars, Gomorrah Nouveaux, Lexington Delirium, Hotel Sphinx, yorkcity Goldstar, Rot Moderne, Pleasuredome, Industry Of Misery
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американская джаз-метал-группа Imperial Triumphant выпускает новый альбом Goldstar. Издание на 180 г виниле. С Goldstar нью-йоркские Imperial Triumphant выводят свои исследования экстремального и неизвестного на новый уровень и представляют свою самую целенаправленную, аутентичную и доступную на сегодняшний день работу. Уже расширив язык экстремальной музыки с такими альбомами, как Alphaville (2021) и Spirit of Ecstasy (2023), включив в него музыкальную импровизацию и визуальную экстравагантность, Goldstar является самой фундаментальной работой триумвирата. Высоко оцененное журналом Decibel Magazine (США) и другими, трио поддержали на Goldstar барабанщик Meshuggah Томас Хааке и Дэйв Ломбардо, что подчеркивает тот факт, что Imperial Triumphant находятся в своем собственном музыкальном классе. Открывающий альбом Eye of Mars, зажигательный Hotel Sphinx или дэт-металический хит Rot Moderne доказывают, что Goldstar - это, несомненно, звучание Imperial Triumphant, отточенное в обширных турах с Behemoth, Carcass и Zeal & Ardor, среди прочих.
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