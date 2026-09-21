Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Mahogakko
Жанр
Jazz
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706920
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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429177152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Mahogakko
Жанр
Jazz
Трек-лист
Departed, Gone, Mouth Flash (Kuchinohanabi), Repeal (Tekkai), The Blossom and the Thunder KY?FUNOHOSHI, NENNEKOKOROMI, Forbidden Thing (Kimmotsu), Mah?inter (v2), Boy’s Texture, Enbami, Outside (Soto)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка
Японский музыкант и композитор, известный своим уникальным стилем, который сочетает элементы электроники, джаза и традиционной японской музыки. Его альбом Mahogakko (LP) представляет собой интересное произведение, которое демонстрирует его мастерство и креативность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429177152]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hakushi Hasegawa
Альбом (сингл)
Mahogakko
Жанр
Jazz
Трек-лист
Departed, Gone, Mouth Flash (Kuchinohanabi), Repeal (Tekkai), The Blossom and the Thunder KY?FUNOHOSHI, NENNEKOKOROMI, Forbidden Thing (Kimmotsu), Mah?inter (v2), Boy’s Texture, Enbami, Outside (Soto)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Японский музыкант и композитор, известный своим уникальным стилем, который сочетает элементы электроники, джаза и традиционной японской музыки. Его альбом Mahogakko (LP) представляет собой интересное произведение, которое демонстрирует его мастерство и креативность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hakushi Hasegawa - Mahogakko (coloured) (5054429177152) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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