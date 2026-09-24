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Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка

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Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Jazz Experiments
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706909
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538997613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Jazz Experiments
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Is This Thing Called Lovex, Minor Intrusion, Stormy Weather, Four Hands, Thrice Upon a Theme The Spur of the Moment
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка

The Jazz Experiments of Charlie Mingus — альбом джазового басиста и композитора Чарльза Мингуса, выпущенный на лейбле Bethlehem в 1955 году. Издание на виниле 180 г. The Jazz Experiments представляет собой компиляцию некоторых материалов Чарльза Мингуса для Period Records, первоначально выпущенных в виде двух 10-дюймовых пластинок, а затем объединенных в один альбом. Собранные в одну программу, эти части органично соединяются друг с другом. Группа кипит энергией, но в то же время умело использует пространство. Это еще один прекрасный пример Мингуса как лидера группы и композитора.

Отзывы о товаре Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538997613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
The Jazz Experiments
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Is This Thing Called Lovex, Minor Intrusion, Stormy Weather, Four Hands, Thrice Upon a Theme The Spur of the Moment
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
The Jazz Experiments of Charlie Mingus — альбом джазового басиста и композитора Чарльза Мингуса, выпущенный на лейбле Bethlehem в 1955 году. Издание на виниле 180 г. The Jazz Experiments представляет собой компиляцию некоторых материалов Чарльза Мингуса для Period Records, первоначально выпущенных в виде двух 10-дюймовых пластинок, а затем объединенных в один альбом. Собранные в одну программу, эти части органично соединяются друг с другом. Группа кипит энергией, но в то же время умело использует пространство. Это еще один прекрасный пример Мингуса как лидера группы и композитора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - The Jazz Experiments (4050538997613) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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