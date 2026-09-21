Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка
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Описание товара Black Sabbath - Cross Purposes (4099964118582) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание Cross Purposes — семнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 31 января 1994 года. Альбом ознаменовал возвращение Тони Мартина в качестве вокалиста группы после второго ухода Ронни Джеймса Дио. Издание на виниле. После ухода из группы Ронни Джеймса Дио и Винни Апписи в 1992 году Тони Айомми и Гизер Батлер начали готовить материал для нового альбома. Предполагалось, что он будет записан с участием Оззи Осборна. Однако переговоры по поводу возвращения Осборна затянулись. В результате в состав группы были приглашены вокалист Тони Мартин, уже певший в Black Sabbath, и новый ударник Бобби Рондинелли, ранее игравший в Rainbow и Blue ?yster Cult. Желая избежать конфликта c Осборном из-за прав на название группы, Тони Айомми и Гизер Батлер вначале предполагали выпустить альбом под своими именами как совместную работу, но в итоге диск был издан как альбом Black Sabbath.
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Теги товара: Black Sabbath
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Теги товара: Black Sabbath
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