Cassius - Dreems (0602577687488) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
Dreems
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706864
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[0602577687488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
Dreems
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Summer, Nothing About You, Vedra, Fame, Dont Let Me Be Chuffed, Rock Non Stop, Cause Oui!, Dreams, Calliope, W18, Walking In The Sunshine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cassius - Dreems (0602577687488) виниловая пластинка
Студийный альбом 2019 года французского танцевального электронного дуэта Cassius. Кассиус - французский музыкальный дуэт, который делает запись и выпускает музыку в хаус-музыке, инди-танце и синти-поп жанрах. Группа состоит из Филиппа Сербонеши и Хьюберта Блэнк-Фрэнкарта, более известных как Бас Бума и Филипп Здар.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[0602577687488]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cassius
Альбом (сингл)
Dreems
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Summer, Nothing About You, Vedra, Fame, Dont Let Me Be Chuffed, Rock Non Stop, Cause Oui!, Dreams, Calliope, W18, Walking In The Sunshine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Студийный альбом 2019 года французского танцевального электронного дуэта Cassius. Кассиус - французский музыкальный дуэт, который делает запись и выпускает музыку в хаус-музыке, инди-танце и синти-поп жанрах. Группа состоит из Филиппа Сербонеши и Хьюберта Блэнк-Фрэнкарта, более известных как Бас Бума и Филипп Здар.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cassius - Dreems (0602577687488) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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