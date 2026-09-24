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Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка

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Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка - фото 1
Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Glorious Collision
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка - фото 1
  • Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706852
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Afm Records
Barcode
[0884860233712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Glorious Collision
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Leave It Behind Us, You, Wrong, Frozen, Restoring The Loss To Fit The Mold, Out Of Reach, The Phantom Letters, The Disease…, It Comes From Within, Free, Im Drowning Alone.And The Distance, …And The Distance (Feat. Carina Englund), Frozen (Acoustic), Wrong (Acoustic)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Evergrey, выпущенный 26 февраля 2011 года. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы, продолжая их традицию создания эмоционально насыщенной и мелодичной музыки.

Отзывы о товаре Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Afm Records
Barcode
[0884860233712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Evergrey
Альбом (сингл)
Glorious Collision
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Leave It Behind Us, You, Wrong, Frozen, Restoring The Loss To Fit The Mold, Out Of Reach, The Phantom Letters, The Disease…, It Comes From Within, Free, Im Drowning Alone.And The Distance, …And The Distance (Feat. Carina Englund), Frozen (Acoustic), Wrong (Acoustic)
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Седьмой студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Evergrey, выпущенный 26 февраля 2011 года. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы, продолжая их традицию создания эмоционально насыщенной и мелодичной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Evergrey - Glorious Collision (coloured) (0884860233712) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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