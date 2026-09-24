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Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка

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Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 1
Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 2
Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 3
Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 4
Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Молитвы. Анекдоты. Тосты.
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 1
  • Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 2
  • Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 3
  • Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 4
  • Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706470
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Молитвы. Анекдоты. Тосты.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Это было в России, Остановилось, Заново, Монополия, Жучка, У мамы есть секрет, кис кис кис, Селфхарм, Птичка, Выше крыш
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымову Елизавету Андреевну, содержащаяся в реестре иностранных агентов. Эта пластинка стала возможностью подытожить жизнь за последние несколько лет, сохранить приятные воспоминания и распрощаться с плохими, как будто сжечь их через песни. "Молитвы. Анекдоты. Тосты" стал третьим студийным альбом и, так же, как и предыдущие работы - новой главой книги о, семье, друзьях и жизни вокруг.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Молитвы. Анекдоты. Тосты.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Это было в России, Остановилось, Заново, Монополия, Жучка, У мамы есть секрет, кис кис кис, Селфхарм, Птичка, Выше крыш
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымову Елизавету Андреевну, содержащаяся в реестре иностранных агентов. Эта пластинка стала возможностью подытожить жизнь за последние несколько лет, сохранить приятные воспоминания и распрощаться с плохими, как будто сжечь их через песни. "Молитвы. Анекдоты. Тосты" стал третьим студийным альбом и, так же, как и предыдущие работы - новой главой книги о, семье, друзьях и жизни вокруг.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монеточка - Молитвы. Анекдоты. Тосты. (Clear) (4620032918003) виниловая пластинка - по цене 4790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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