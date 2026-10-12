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Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной

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Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 4
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 5
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 6
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 7
  • Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 
Начислим 209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706255
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной
13 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной

Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле и дереве, а так же для закручивания шурупов



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Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
дрель-шуруповерт
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в металле и дереве, а так же для закручивания шурупов


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт Makita DDF489Z аккум. патрон:быстрозажимной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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