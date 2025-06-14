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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black

5 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 32
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 33
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 34
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 35
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 36
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 37
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 38
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 39
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 40
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 41
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 42
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 43
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 44
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 45
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 46
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 47
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 48
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 49
Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 49
  • Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
18 070 руб.  27 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706154
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black Базовая модель в серии стильных камерофонов Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе TECNO AI. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка понимает голосовые команды и выполняет запросы — от редактирования фото до вызова такси. Tecno CAMON 40 также оснащён функциями генерации текстов и картинок, умного поиска в интернете, решения математических задач, переводчиком в реальном времени и возможностью расшифровки аудиозаписей и звонков. И это только небольшая часть доступных опций встроенного искусственного интеллекта. Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные часы , Чехлы для телефонов , Apple , Samsung , Tecno , Honor , Huawei , Infinix , Realme , Белый , Зеленый , Оранжевый , Фиолетовый Теги товара: 256 GB , 12 GB , С NFC , С GPS , С Type-C , Две SIM-карты , Черный , Для пожилых людей , 8 ядер , для школьника , для первоклассника , С NFC , Две SIM-карты , Черный

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Данил

Достоинства:
ИИшка делает резюме статьи прямо в браузере, генератор текста помогает быстро оформить мысли, удобный голосовой помощник, фото с флешснепом получаются чёткие без размытия и выделяет лучший момент

Комментарий:
Тут ИИ реально помогает в повседневных вещах. Часто читаю с телефона и теперь просто выделяю текст и получаю краткое резюме, не нужно всё пролистывать. Генератор текста в заметках тоже выручает: ввёл пару слов, и получил понятный текст. Съёмка тоже порадовала, включаю режим с флешснепом и например, когда ребенок не может усидеть на месте,а фотку красивую надо сделать, вот это вещь, ловит лучший момент и в итоге получается классная фотография. Работает с одного нажатия, удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ваня

Достоинства:
Чёткий быстрый

Комментарий:
Даже не ожидал такого огромного каличества положииельных эмоций от этого смартфона. Покупал в начале лета и мне очень нравится этот аппарат
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Faijj

Достоинства:
Камера супер, фотографии получаются сочные, яркие.

Комментарий:
Смартфон очень понравился, в руке лежит отлично, ИИ в нем очень помогает в работе. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Илья

Достоинства:
Умный помощник, автоматизация действий, ИИ‑навигация

Комментарий:
Сначала думал, что ассистент это как у всех: ничего толком не делает. А Элла оказалась умнее. Построила маршрут до нужного места, потом сама предложила вызвать такси. Такое ощущение, что она действительно учится на ходу. Полезная вещь, особенно в суматохе дня.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Павел

Достоинства:
Фото даже в движении, ИИ-обработка, дружит с приложениями Яндекса

Комментарий:
ИИ работает! Фото правлю в два клика, прямо в галерее редактор есть, там и дорисовать можно и всё лишнее убрать с панорамы. Умная помощница кроме стандартного ещё умеет и еду и такси заказывать, по сто раз повторять не надо, сразу же удалось любимые суши на нужный адрес формить. Режим для фоток в движении - тема, снимает лучше, чем если бы я с настройками на проф камере мучался.



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Black Базовая модель в серии стильных камерофонов Camon 40 со встроенным умным ассистентом Ella на базе TECNO AI. Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка понимает голосовые команды и выполняет запросы — от редактирования фото до вызова такси. Tecno CAMON 40 также оснащён функциями генерации текстов и картинок, умного поиска в интернете, решения математических задач, переводчиком в реальном времени и возможностью расшифровки аудиозаписей и звонков. И это только небольшая часть доступных опций встроенного искусственного интеллекта. Смотрите также: Автомобильные держатели , Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов , Внешние аккумуляторы , Зарядные устройства для телефонов , Защитные стекла, пленки для телефонов , Кабели и адаптеры , Мобильные телефоны , Прочие аксессуары для смартфонов , Смартфоны , Умные часы , Чехлы для телефонов , Apple , Samsung , Tecno , Honor , Huawei , Infinix , Realme , Белый , Зеленый , Оранжевый , Фиолетовый Теги товара: 256 GB , 12 GB , С NFC , С GPS , С Type-C , Две SIM-карты , Черный , Для пожилых людей , 8 ядер , для школьника , для первоклассника , С NFC , Две SIM-карты , Черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Данил

Достоинства:
ИИшка делает резюме статьи прямо в браузере, генератор текста помогает быстро оформить мысли, удобный голосовой помощник, фото с флешснепом получаются чёткие без размытия и выделяет лучший момент

Комментарий:
Тут ИИ реально помогает в повседневных вещах. Часто читаю с телефона и теперь просто выделяю текст и получаю краткое резюме, не нужно всё пролистывать. Генератор текста в заметках тоже выручает: ввёл пару слов, и получил понятный текст. Съёмка тоже порадовала, включаю режим с флешснепом и например, когда ребенок не может усидеть на месте,а фотку красивую надо сделать, вот это вещь, ловит лучший момент и в итоге получается классная фотография. Работает с одного нажатия, удобно.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Ваня

Достоинства:
Чёткий быстрый

Комментарий:
Даже не ожидал такого огромного каличества положииельных эмоций от этого смартфона. Покупал в начале лета и мне очень нравится этот аппарат
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Faijj

Достоинства:
Камера супер, фотографии получаются сочные, яркие.

Комментарий:
Смартфон очень понравился, в руке лежит отлично, ИИ в нем очень помогает в работе. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Илья

Достоинства:
Умный помощник, автоматизация действий, ИИ‑навигация

Комментарий:
Сначала думал, что ассистент это как у всех: ничего толком не делает. А Элла оказалась умнее. Построила маршрут до нужного места, потом сама предложила вызвать такси. Такое ощущение, что она действительно учится на ходу. Полезная вещь, особенно в суматохе дня.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Павел

Достоинства:
Фото даже в движении, ИИ-обработка, дружит с приложениями Яндекса

Комментарий:
ИИ работает! Фото правлю в два клика, прямо в галерее редактор есть, там и дорисовать можно и всё лишнее убрать с панорамы. Умная помощница кроме стандартного ещё умеет и еду и такси заказывать, по сто раз повторять не надо, сразу же удалось любимые суши на нужный адрес формить. Режим для фоток в движении - тема, снимает лучше, чем если бы я с настройками на проф камере мучался.


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