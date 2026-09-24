Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Стоп
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 706150
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Стоп
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Беспризорник, Майдан (На Одесском На Майдане Шум-Переполох...), Мы С Ним Росли В Одной Дворе, Червончики, Все Поймешь Ты, Париж, Серебристая Колыма, Клетчатый, Дагомыс, Фраер, Толстый Фраер, Ты Помнишь, Белла (Белла), Нинка, Маня, Открылась Дверь, И Я В Момент Растаял...(Ты Помнишь, Муся: Возвращение), Чикаго, Брайтон, А Ну Ка Сделайте Мне Фото, Месье Жан (Фотография), Низкий Старт
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка
«Гоп Стоп» — студийный альбом советского и российского автора-исполнителя, поэта, музыканта и композитора Александра Розенбаума, записанный и выпущенный в 1993 году лейблом ЯВ Records. Альбом был посвящен памяти советского писателя, сценариста, прозаика, публициста и журналиста Юлиана Семёнова, скончавшегося 15 сентября 1993 года в Москве.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Стоп
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Беспризорник, Майдан (На Одесском На Майдане Шум-Переполох...), Мы С Ним Росли В Одной Дворе, Червончики, Все Поймешь Ты, Париж, Серебристая Колыма, Клетчатый, Дагомыс, Фраер, Толстый Фраер, Ты Помнишь, Белла (Белла), Нинка, Маня, Открылась Дверь, И Я В Момент Растаял...(Ты Помнишь, Муся: Возвращение), Чикаго, Брайтон, А Ну Ка Сделайте Мне Фото, Месье Жан (Фотография), Низкий Старт
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Гоп Стоп» — студийный альбом советского и российского автора-исполнителя, поэта, музыканта и композитора Александра Розенбаума, записанный и выпущенный в 1993 году лейблом ЯВ Records. Альбом был посвящен памяти советского писателя, сценариста, прозаика, публициста и журналиста Юлиана Семёнова, скончавшегося 15 сентября 1993 года в Москве.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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