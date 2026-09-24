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Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка

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Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - фото 1
Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - фото 2
Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Стоп
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Стоп
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Беспризорник, Майдан (На Одесском На Майдане Шум-Переполох...), Мы С Ним Росли В Одной Дворе, Червончики, Все Поймешь Ты, Париж, Серебристая Колыма, Клетчатый, Дагомыс, Фраер, Толстый Фраер, Ты Помнишь, Белла (Белла), Нинка, Маня, Открылась Дверь, И Я В Момент Растаял...(Ты Помнишь, Муся: Возвращение), Чикаго, Брайтон, А Ну Ка Сделайте Мне Фото, Месье Жан (Фотография), Низкий Старт
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка

«Гоп Стоп» — студийный альбом советского и российского автора-исполнителя, поэта, музыканта и композитора Александра Розенбаума, записанный и выпущенный в 1993 году лейблом ЯВ Records. Альбом был посвящен памяти советского писателя, сценариста, прозаика, публициста и журналиста Юлиана Семёнова, скончавшегося 15 сентября 1993 года в Москве.

Отзывы о товаре Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803094]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Александр Розенбаум
Альбом (сингл)
Стоп
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Беспризорник, Майдан (На Одесском На Майдане Шум-Переполох...), Мы С Ним Росли В Одной Дворе, Червончики, Все Поймешь Ты, Париж, Серебристая Колыма, Клетчатый, Дагомыс, Фраер, Толстый Фраер, Ты Помнишь, Белла (Белла), Нинка, Маня, Открылась Дверь, И Я В Момент Растаял...(Ты Помнишь, Муся: Возвращение), Чикаго, Брайтон, А Ну Ка Сделайте Мне Фото, Месье Жан (Фотография), Низкий Старт
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Гоп Стоп» — студийный альбом советского и российского автора-исполнителя, поэта, музыканта и композитора Александра Розенбаума, записанный и выпущенный в 1993 году лейблом ЯВ Records. Альбом был посвящен памяти советского писателя, сценариста, прозаика, публициста и журналиста Юлиана Семёнова, скончавшегося 15 сентября 1993 года в Москве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Розенбаум - Гоп - Стоп (4680068803094) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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