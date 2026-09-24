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Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка

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Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 1
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 2
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 3
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 4
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 5
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 6
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 7
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 8
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 9
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 10
Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Therapyx
Альбом (сингл)
Troublegum
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 1
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 2
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 3
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 4
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 5
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 6
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 7
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 8
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 9
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 10
  • Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0805520240956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Therapyx
Альбом (сингл)
Troublegum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Knives, Screamager, Hellbelly, Stop It Youre Killing Me, Nowhere Die Laughing, Unbeliever, Trigger Inside, Lunacy Booth, Isolation, Turn, Femtex, Unrequited, Brainsaw, You Are My Sunshine
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Knives, Screamager, Hellbelly, Stop It Youre Killing Me, Nowhere Die Laughing, Unbeliever, Trigger Inside, Lunacy Booth, Isolation, Turn, Femtex, Unrequited, Brainsaw, You Are My Sunshine

Отзывы о товаре Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0805520240956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Therapyx
Альбом (сингл)
Troublegum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Knives, Screamager, Hellbelly, Stop It Youre Killing Me, Nowhere Die Laughing, Unbeliever, Trigger Inside, Lunacy Booth, Isolation, Turn, Femtex, Unrequited, Brainsaw, You Are My Sunshine
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Knives, Screamager, Hellbelly, Stop It Youre Killing Me, Nowhere Die Laughing, Unbeliever, Trigger Inside, Lunacy Booth, Isolation, Turn, Femtex, Unrequited, Brainsaw, You Are My Sunshine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Therapy? - Troublegum (30Th Anniversary) (Caramel) (0805520240956) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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