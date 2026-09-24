Top.Mail.Ru
Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706100
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка

Коллекция ремастрированных композиций раннего периода группы Level 42, от Starchild до Tracie и Take A Look, включая хиты Love Fames, Hot Water и Running In The Family. Издание на 180-ти граммовом двойном аудиофильском виниле включает в себя 4-х страничный буклет с оригинальными вкладышами. Level 42 - британская группа образовавшаяся в 1979 году на острове Уайт, Англия, и исполнявшая изначально джаз-фанк-фьюжн и впоследствии поп-рок с элементами фанка, джаза и ритм-энд-блюза. В 1980-1994 годах 30 синглов Level 42 входили в UK Singles Chart: наивысший результат (#3, 1986) имел Lessons in Love. Из 14 альбомов группы, входивших в UK Album Charts, два - Running in the Family (1987) и Staring at the Sun (1988) поднимались в списках до 2-го места.

Отзывы о товаре Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Коллекция ремастрированных композиций раннего периода группы Level 42, от Starchild до Tracie и Take A Look, включая хиты Love Fames, Hot Water и Running In The Family. Издание на 180-ти граммовом двойном аудиофильском виниле включает в себя 4-х страничный буклет с оригинальными вкладышами. Level 42 - британская группа образовавшаяся в 1979 году на острове Уайт, Англия, и исполнявшая изначально джаз-фанк-фьюжн и впоследствии поп-рок с элементами фанка, джаза и ритм-энд-блюза. В 1980-1994 годах 30 синглов Level 42 входили в UK Singles Chart: наивысший результат (#3, 1986) имел Lessons in Love. Из 14 альбомов группы, входивших в UK Album Charts, два - Running in the Family (1987) и Staring at the Sun (1988) поднимались в списках до 2-го места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Level 42 - Collected (0602557110241) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...