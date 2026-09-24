Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Krokus - Big Rocks (Flaming) (8719262036468) виниловая пластинка
В 2017 году Krokus исполняют свою мечту. С альбомом Big Rocks они записали свой личный альбом любимых песен - дань уважения некоторым исполнителям и песням, которые сопровождали и влияли на швейцарских пионеров хард-рока на протяжении их 40-летней карьеры. Всего на Big Rocks представлено 13 песен, среди которых только настоящая рок-классика от таких групп, как Black Sabbath, Queen, The Who, Нил Янг, Led Zeppelin, Боб Дилан, Rolling Stones и многих других. Полный трек-лист вы можете найти ниже. В конце нового альбома также представлена новая запись их собственного хита Back Seat RocknRoll 1980 года. Все треки - это не просто кавер-версии оригиналов, а настоящие воссоздания Krokus в аутентичном винтажном обличье. Это наглядно демонстрирует первый сингл, классическая композиция Animals House Of The Rising Sun. Вот что происходит, когда легенды отдают дань уважения своим кумирам: Big Rocks - так называется впечатляющий первый альбом каверов Krokus.
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Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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