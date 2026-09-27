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Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка

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Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 3
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 4
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 5
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 6
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 7
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 8
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 9
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Sweet Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 3
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 4
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 5
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 6
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 7
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 8
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 9
  • Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Sweet Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Done Got Old, Baby Please Don't Leave Me, Look What All You Got, Stay All Night, Tramp, She Got The Devil In Her, I Gotta Try You Girl, Who's Been Foolin' You, It's A Jungle Out There
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома Бадди Гая 2001 года. Альбом был номинирован на Гремми. Впервые издается на виниле. Включает вкладку. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.

Отзывы о товаре Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262004993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Sweet Tea
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Done Got Old, Baby Please Don't Leave Me, Look What All You Got, Stay All Night, Tramp, She Got The Devil In Her, I Gotta Try You Girl, Who's Been Foolin' You, It's A Jungle Out There
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Переиздание студийного альбома Бадди Гая 2001 года. Альбом был номинирован на Гремми. Впервые издается на виниле. Включает вкладку. Американский блюзмен Бадди Гай родился в 1936 году, наибольшую популярность получил в 50-60-х годах. На счету музыканта пять премий Грэмми и Национальная медаль США в области искусств. Также его имя внесено в Зал славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone поставил блюзмена на 23-ю строчку в списке лучших гитаристов мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Buddy Guy - Sweet Tea (8719262004993) виниловая пластинка - купить по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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