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Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка

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Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 1
Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 2
Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 3
Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 4
Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 5
Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 1
  • Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 2
  • Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 3
  • Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 4
  • Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 5
  • Motorhead - Rock&#039;N&#039;Roll (5414939640711) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705697
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка

Rock ’n’ Roll — восьмой студийный альбом хеви-метал-группы Mot?rhead, изданный 5 сентября 1987 года. Второй альбом группы, в записи которого принимали участие четыре человека, вместо утвердившегося трио. Диск записывался на студии Master Rock Studios Redwood в Лондоне, а микшировался сразу в трёх студиях Britannia Row, Eden Studios и The Roundhouse в Лондоне. Лемми считает композицию «Rock ’n’ Roll», наряду с «Dogs», «Boogeyman» и «Traitor», одной из сильнейших на альбоме и заявляет, что у альбома есть и другие хиты, игравшиеся на протяжении лет, но особо не воспринимавшиеся публикой.

Отзывы о товаре Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Rock ’n’ Roll — восьмой студийный альбом хеви-метал-группы Mot?rhead, изданный 5 сентября 1987 года. Второй альбом группы, в записи которого принимали участие четыре человека, вместо утвердившегося трио. Диск записывался на студии Master Rock Studios Redwood в Лондоне, а микшировался сразу в трёх студиях Britannia Row, Eden Studios и The Roundhouse в Лондоне. Лемми считает композицию «Rock ’n’ Roll», наряду с «Dogs», «Boogeyman» и «Traitor», одной из сильнейших на альбоме и заявляет, что у альбома есть и другие хиты, игравшиеся на протяжении лет, но особо не воспринимавшиеся публикой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motorhead - Rock'N'Roll (5414939640711) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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