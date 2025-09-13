Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black
Смартфон TECNO – это мощное и стильное устройство, разработанное для современных пользователей, ценящих производительность и надежность. Данный смартфон оснащен большими возможностями, включая 256 ГБ встроенной памяти, что позволит хранить все необходимые приложения, фотографии и видео без необходимости часто очищать память устройства. 8 ГБ оперативной памяти обеспечат плавную и быструю работу даже при запуске нескольких приложений одновременно. Большой 6,78-дюймовый экран подарит погружение в визуальный контент - идеально подойдет для просмотра видео и игр. Пластиковый корпус с классом защиты IP66 делает смартфон устойчивым к пыли и защищённым от струй воды. Это значит, что вы можете не беспокоиться о случайных попаданиях воды или пыли. Устройство поддерживает две SIM-карты, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Три тыловые камеры позволят запечатлеть важные моменты вашей жизни в отличном качестве, а восьмиядерный процессор обеспечит быструю обработку фотографий и видео. Смартфон также оборудован мощным аккумулятором емкостью 5200 мАч, выполненным из литий-полимерного материала, который гарантирует длительное время работы без подзарядки. Поддержка Bluetooth 5.2 обеспечит стабильное соединение с другими устройствами и аксессуарами. Смартфон TECNO предлагается с гарантией на 12 месяцев, что подчеркивает уверенность производителя в качестве и надежности своей продукции. Это идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, стилем и доступностью.
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Достоинства:
Комментарий:
второй бы раз не купил, не дорос еще Tecno до остальных брендов. Понравилась только батарея, хорошо держит, быстро заряжается. Камеры так себе, ИИ не улучшает, а скорее мешает. Несколько раз уже зависал, приходилось делать принудительную перезагрузку. GPS ловит хуже, чем старенький Huawei P10 Lite, то же самое могу сказать и про мобильный интернет. Ну и мелочь, но комплектный чехол отвратительный, жесткий, плотно не прилегает, под него забивается пыль и мелкий мусор, каждый день чистить приходится. При этом нормальный чехол не дороже бы обошелся, такое ощущение, что производитель специально поиздевался: типа хотели бесплатно, вот вам г..... В общем спасибо, больше никогда.
Достоинства:
Комментарий:
брал матери, все отлично, у самого камон 30 pro 5G, поэтому остановился именно на текно, и рекламы нет как на ксяоми или реалми , единственный минус это 2 папки с приложениями которые не нужны и их не удалить никак
Достоинства:
Комментарий:
Уаааау! Как я могу описать восторг, эмоции , и ощущения, подскажите, я попробую, но я повторюсь по своему, уааау! давно не испытывал натуральный восторг, и да , мне не проплатили за отзыв, и да я вменяем! это ⭐⭐⭐⭐⭐! знаете, как будто увидел смартфон впервые после пэйджера! производители учли столько важных именно для нас, россиян тонкостей, что мне многие даже не пришлось вспоминать, оно все есть!
Достоинства:
Комментарий:
Сын прыгал от счастья техно берем второй, телефон пока огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Спустя 2 месяца пользования, пишу отзыв, телефон на тройку, работает, но иногда троит, перезагружается сам по себе, иногда не срабатывает датчик прикладывания к уху, иногда сбрасывает приложения сам по себе, в самый неподходящий момент начинает зависать. Пожалели, что поверили множеству хороших отзывов.
Достоинства:
Комментарий:
скинул звезду за цвет, заказывал черный пришел серый, а так телефон норм
Достоинства:
Комментарий:
Полностью удовлетворен, для работы и быта вполне достойный аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за малые деньги. Преимущество в том, что используются несколько систем навигации. При первичной настройки, сразу удалил все не нужные приложения. Зарядка от 20% до 100% занимает меньше часа.
Достоинства:
Комментарий:
нормально,вроде шустрый камера работает. по качеству и дизайну понравилось
Достоинства:
Комментарий:
телефон супер. рекомендую, помогает сам в восстановлении приложений и информации!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень хорош думал что за такие деньги приедет что-то такое но очень приятно удивило
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера, дисплей яркий и красочный. Быстро реагирует на запросы. Брал ребенку
Достоинства:
Комментарий:
классный, быстрый телефон. работает супер. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
телефон пушка за свои деньги ,доставка быстрая комплектация хорошая,приятно удивлён наклеенной с завода плёнкой .
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления очень положитель, данные с старого редми перенёс без проблем, просто по команде кликал. Фото конечно отличные, в основном для этого покупал.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
второй бы раз не купил, не дорос еще Tecno до остальных брендов. Понравилась только батарея, хорошо держит, быстро заряжается. Камеры так себе, ИИ не улучшает, а скорее мешает. Несколько раз уже зависал, приходилось делать принудительную перезагрузку. GPS ловит хуже, чем старенький Huawei P10 Lite, то же самое могу сказать и про мобильный интернет. Ну и мелочь, но комплектный чехол отвратительный, жесткий, плотно не прилегает, под него забивается пыль и мелкий мусор, каждый день чистить приходится. При этом нормальный чехол не дороже бы обошелся, такое ощущение, что производитель специально поиздевался: типа хотели бесплатно, вот вам г..... В общем спасибо, больше никогда.
Достоинства:
Комментарий:
брал матери, все отлично, у самого камон 30 pro 5G, поэтому остановился именно на текно, и рекламы нет как на ксяоми или реалми , единственный минус это 2 папки с приложениями которые не нужны и их не удалить никак
Достоинства:
Комментарий:
Уаааау! Как я могу описать восторг, эмоции , и ощущения, подскажите, я попробую, но я повторюсь по своему, уааау! давно не испытывал натуральный восторг, и да , мне не проплатили за отзыв, и да я вменяем! это ⭐⭐⭐⭐⭐! знаете, как будто увидел смартфон впервые после пэйджера! производители учли столько важных именно для нас, россиян тонкостей, что мне многие даже не пришлось вспоминать, оно все есть!
Достоинства:
Комментарий:
Сын прыгал от счастья техно берем второй, телефон пока огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Спустя 2 месяца пользования, пишу отзыв, телефон на тройку, работает, но иногда троит, перезагружается сам по себе, иногда не срабатывает датчик прикладывания к уху, иногда сбрасывает приложения сам по себе, в самый неподходящий момент начинает зависать. Пожалели, что поверили множеству хороших отзывов.
Достоинства:
Комментарий:
скинул звезду за цвет, заказывал черный пришел серый, а так телефон норм
Достоинства:
Комментарий:
Полностью удовлетворен, для работы и быта вполне достойный аппарат.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за малые деньги. Преимущество в том, что используются несколько систем навигации. При первичной настройки, сразу удалил все не нужные приложения. Зарядка от 20% до 100% занимает меньше часа.
Достоинства:
Комментарий:
нормально,вроде шустрый камера работает. по качеству и дизайну понравилось
Достоинства:
Комментарий:
телефон супер. рекомендую, помогает сам в восстановлении приложений и информации!!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень хорош думал что за такие деньги приедет что-то такое но очень приятно удивило
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая камера, дисплей яркий и красочный. Быстро реагирует на запросы. Брал ребенку
Достоинства:
Комментарий:
классный, быстрый телефон. работает супер. спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
телефон пушка за свои деньги ,доставка быстрая комплектация хорошая,приятно удивлён наклеенной с завода плёнкой .
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления очень положитель, данные с старого редми перенёс без проблем, просто по команде кликал. Фото конечно отличные, в основном для этого покупал.