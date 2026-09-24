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Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка

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Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка - фото 1
Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка - фото 2
Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Death Jokes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка - фото 1
  • Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка - фото 2
  • Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705496
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787155501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Death Jokes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Death Jokes, Ian, Joyrider, What I Want, Rugby Child Boys, Exodus, Predator, Solo Tape, Purple Land, I Don T Mind
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Death Jokes, Ian, Joyrider, What I Want, Rugby Child Boys, Exodus, Predator, Solo Tape, Purple Land, I Don T Mind



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787155501]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Death Jokes
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Death Jokes, Ian, Joyrider, What I Want, Rugby Child Boys, Exodus, Predator, Solo Tape, Purple Land, I Don T Mind
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Death Jokes, Ian, Joyrider, What I Want, Rugby Child Boys, Exodus, Predator, Solo Tape, Purple Land, I Don T Mind


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amen Dunes - Death Jokes (coloured) (0098787155501) виниловая пластинка - купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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