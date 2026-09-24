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Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка

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Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка - фото 1
Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка - фото 2
Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Screaming Life/ Fopp
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка - фото 1
  • Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка - фото 2
  • Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705493
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787106510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Screaming Life/ Fopp
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Hunted Down, Entering, Tears To Forget, Nothing To Say, Little Joe Hand Of God, Sub Pop Rock City, Fopp, Fopp (F*cked Up Heavy Dub Mix), Kingdom Of Come, Swallow My Pride
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hunted Down, Entering, Tears To Forget, Nothing To Say, Little Joe Hand Of God, Sub Pop Rock City, Fopp, Fopp (F*cked Up Heavy Dub Mix), Kingdom Of Come, Swallow My Pride

Отзывы о товаре Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787106510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Soundgarden
Альбом (сингл)
Screaming Life/ Fopp
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Hunted Down, Entering, Tears To Forget, Nothing To Say, Little Joe Hand Of God, Sub Pop Rock City, Fopp, Fopp (F*cked Up Heavy Dub Mix), Kingdom Of Come, Swallow My Pride
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Hunted Down, Entering, Tears To Forget, Nothing To Say, Little Joe Hand Of God, Sub Pop Rock City, Fopp, Fopp (F*cked Up Heavy Dub Mix), Kingdom Of Come, Swallow My Pride
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soundgarden - Screaming Life/ Fopp (0098787106510) виниловая пластинка - купить по цене 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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