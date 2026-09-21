Billy Ocean - His Ultimate Collection (0194399928011) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705486
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Ocean - His Ultimate Collection (0194399928011) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: European queen, Get outta my dreams, get into my car, Suddenly, Nights, When the going gets tough, the tough get going Therell be sad songs, L.O.D., Love really hurts without you, Loverboy, Red light, Are you ready, Calypso crazy, Pressure, Licence to chill
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: European queen, Get outta my dreams, get into my car, Suddenly, Nights, When the going gets tough, the tough get going Therell be sad songs, L.O.D., Love really hurts without you, Loverboy, Red light, Are you ready, Calypso crazy, Pressure, Licence to chill
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billy Ocean - His Ultimate Collection (0194399928011) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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