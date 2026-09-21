Johnny Cash - With His Hot And Blue Guitar (9003829978117) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
With His Hot And Blue Guitar
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712259
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
With His Hot And Blue Guitar
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Rock Island Line, I Heard That Lonesome Whistle, Country Boy, If The Good Lord's Willing, Cry, Cry, Cry, Remember Me, So Doggone Lonesome, I Was There When It Happened, I Walk The Line, The Wreck Of Old '97, Folsom Prison Blues, Doin' My Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Cash - With His Hot And Blue Guitar (9003829978117) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Rock Island Line, I Heard That Lonesome Whistle, Country Boy, If The Good Lord's Willing, Cry, Cry, Cry, Remember Me, So Doggone Lonesome, I Was There When It Happened, I Walk The Line, The Wreck Of Old '97, Folsom Prison Blues, Doin' My Time
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
With His Hot And Blue Guitar
Жанр
Кантри
Трек-лист
The Rock Island Line, I Heard That Lonesome Whistle, Country Boy, If The Good Lord's Willing, Cry, Cry, Cry, Remember Me, So Doggone Lonesome, I Was There When It Happened, I Walk The Line, The Wreck Of Old '97, Folsom Prison Blues, Doin' My Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Rock Island Line, I Heard That Lonesome Whistle, Country Boy, If The Good Lord's Willing, Cry, Cry, Cry, Remember Me, So Doggone Lonesome, I Was There When It Happened, I Walk The Line, The Wreck Of Old '97, Folsom Prison Blues, Doin' My Time
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