Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alex Lifeson
Альбом (сингл)
Victor
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 705476
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 360 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment
Barcode
[0603497823666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alex Lifeson
Альбом (сингл)
Victor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Care, Promise, Start Today, Mr X Instrumental, At the End, Sending Out a Warning, Shut Up Shuttin' Up, Strip and Go Naked (Instrumental), The Big Dance, Victor, I Am the Spirit, Cherry Lopez Lullaby (Instrumental), Serbs (Instrumental), Kroove (Instrumental), Banjo Bob (Instrumental)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный в январе 1996 года, "Victor" представляет собой сольный альбом гитариста Rush Алекса Лайфсона, записанный в Lerxst Sound (домашней студии Лайфсона) с октября 1994 года по июль 1995 года. Издание на двойном прозрачном виниле в расширенной версии с дополнительными треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 110 руб.1278 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитDream Theater - Octavarium (0081227965617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитMal Waldron - Free At Last (0602577986321) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитLana Del Rey - Paradise (0602537181223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитFlorence And The Machine - High As Hope (0602567485957) винилова...
Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Entertainment
Barcode
[0603497823666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alex Lifeson
Альбом (сингл)
Victor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Care, Promise, Start Today, Mr X Instrumental, At the End, Sending Out a Warning, Shut Up Shuttin' Up, Strip and Go Naked (Instrumental), The Big Dance, Victor, I Am the Spirit, Cherry Lopez Lullaby (Instrumental), Serbs (Instrumental), Kroove (Instrumental), Banjo Bob (Instrumental)
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Первоначально выпущенный в январе 1996 года, "Victor" представляет собой сольный альбом гитариста Rush Алекса Лайфсона, записанный в Lerxst Sound (домашней студии Лайфсона) с октября 1994 года по июль 1995 года. Издание на двойном прозрачном виниле в расширенной версии с дополнительными треками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Alex Lifeson - Victor (coloured) (0603497823666) виниловая пластинка