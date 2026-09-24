Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка
Prehistoricisms — второй студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Intronaut, выпущенный в 2008 году.. Издание на виниле.. Prehistoricisms группы Intronaut — знаковый альбом в стиле прогрессивного металла, объединяющий сложные ритмы с глубокими, атмосферными текстурами. Первоначально выпущенный в 2008 году, этот альбом демонстрирует уникальный подход группы к объединению элементов джаза, сладжа и прогрессивного металла, устанавливая новый стандарт в смешении жанров. Intronaut, сформированный опытными музыкантами Сашей Данэйблом, Джо Лестером, Дэйвом Тимником и Дэнни Уокером, выделяется своим техническим мастерством и инновационными звуковыми ландшафтами, увлекая слушателей в путешествие по древним темам и исследованиям человеческого существования. Prehistoricisms почитается за свои сложные композиции, которые плавно переключаются между агрессией и интроспекцией, подчеркивая смелое музыкальное видение группы и мастерство динамики. Это эксклюзивное виниловое переиздание тщательно создано, чтобы сохранить изначальную глубину и ясность альбома, что делает его окончательной версией для взыскательных слушателей. Идеально подходящий как для давних поклонников, так и для новых слушателей, Prehistoricisms остается свидетельством наследия Intronaut в современном металле и является существенным дополнением к любой коллекции винила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитFoo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитKorn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитAerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитSnow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRingo Starr - Goodnight Vienna (0602567007401) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPaul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) вин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитLacuna Coil - Live From The Apocalypse (0194398745411) виниловая...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитEvanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBudgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитThe White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Intronaut - Prehistoricisms (9010974000730) виниловая пластинка