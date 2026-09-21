Slayer - Live Undead (coloured) (0039841578973) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Live Undead
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
В наличии
Код товара: 705406
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841578973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Live Undead
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Black Magic, Die By The Sword, Captor Of Sin, The Antichrist, Evil Has No Boundaries Show No Mercy, Aggressive Perfector
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Slayer - Live Undead (coloured) (0039841578973) виниловая пластинка
Live Undead — первый концертный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, вышедший в 1984 году. Издание на цветном виниле.. Альбом начинается с расширенного вступления «Black Magic», за которым следует небольшая речь. Остальные треки включают композиции с альбомов Show No Mercy 1983 года и Haunting the Chapel 1984 года.
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841578973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Live Undead
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Black Magic, Die By The Sword, Captor Of Sin, The Antichrist, Evil Has No Boundaries Show No Mercy, Aggressive Perfector
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Live Undead — первый концертный альбом американской трэш-метал-группы Slayer, вышедший в 1984 году. Издание на цветном виниле.. Альбом начинается с расширенного вступления «Black Magic», за которым следует небольшая речь. Остальные треки включают композиции с альбомов Show No Mercy 1983 года и Haunting the Chapel 1984 года.
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Slayer - Live Undead (coloured) (0039841578973) виниловая пластинка - купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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