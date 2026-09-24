Top.Mail.Ru
Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 3
Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 4
Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Haunting The Chapel
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 3
  • Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 4
  • Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841578577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Haunting The Chapel
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chemical Warfare, Captor Of Sin, Haunting The Chapel, Aggressive Perfector
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка

Переиздание EP «Haunting The Chapel» американской метал-группы Slayer, выпущенного в 1984 году, через год после их дебютного альбома «Show No Mercy». Издание на цветном виниле 45 об/мин с постером. Пластинка продемонстрировала явную эволюцию стиля и считается первой демонстрацией «классического» стиля Slayer, услышанного на более поздних альбомах. Slayer — американская метал-группа, созданная гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом в Хантингтон-Парке, штат Калифорния, в 1981 году; наряду с Ханнеманом и Кингом первую инкарнацию коллектива, ставшую классической, составили басист и вокалист Том Арайя и ударник Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского трэш-метала в 1986 году после выпуска своего альбома Reign in Blood, который считается классикой трэш-метала. Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в «большую четвёрку трэш-метала».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade
Barcode
[0039841578577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Haunting The Chapel
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chemical Warfare, Captor Of Sin, Haunting The Chapel, Aggressive Perfector
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание EP «Haunting The Chapel» американской метал-группы Slayer, выпущенного в 1984 году, через год после их дебютного альбома «Show No Mercy». Издание на цветном виниле 45 об/мин с постером. Пластинка продемонстрировала явную эволюцию стиля и считается первой демонстрацией «классического» стиля Slayer, услышанного на более поздних альбомах. Slayer — американская метал-группа, созданная гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом в Хантингтон-Парке, штат Калифорния, в 1981 году; наряду с Ханнеманом и Кингом первую инкарнацию коллектива, ставшую классической, составили басист и вокалист Том Арайя и ударник Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского трэш-метала в 1986 году после выпуска своего альбома Reign in Blood, который считается классикой трэш-метала. Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в «большую четвёрку трэш-метала».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - Haunting The Chapel (coloured) (0039841578577) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...