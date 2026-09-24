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Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка

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Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка - фото 1
Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка - фото 2
Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка - фото 2
  • Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705380
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842524160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Fafners Gold, Crack The Sky, Mj?lner, Hammer Of Thor, Shield Wall, Valkyria Ravens Flight, Ironside, The Berserker At Stamford Bridge, When Once Again We Can Set Out Sails, Skoll And Hati, Wings Of Eagles, Into The Dark
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка

Berserker — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Amon Amarth, первоначально выпущенный в 2019 году. Издание на цветном виниле.. Ни одна современная группа не воплощает дух захватывающей металлической культуры с таким рвением и мощью, как Amon Amarth: знаменитые повелители шведских викингов и бесспорные современные мастера эпического хэви-метала. Berserker был выпущен после триумфального выступления королей Viking metal на фестивале Bloodstock летом 2018 года. Альбом включает в себя 12 чудовищных хэви-металлических гимнов, наполненных мелодичными припевами, захватывающей дикостью и хардкором. Демонстрируя неоспоримое и поразительное обновление всех аспектов культового звучания Amon Amarth, Berserker в то же время воплощает в себе все, что фанаты любят в группе.

Отзывы о товаре Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039842524160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
BERSERKER
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Fafners Gold, Crack The Sky, Mj?lner, Hammer Of Thor, Shield Wall, Valkyria Ravens Flight, Ironside, The Berserker At Stamford Bridge, When Once Again We Can Set Out Sails, Skoll And Hati, Wings Of Eagles, Into The Dark
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Berserker — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Amon Amarth, первоначально выпущенный в 2019 году. Издание на цветном виниле.. Ни одна современная группа не воплощает дух захватывающей металлической культуры с таким рвением и мощью, как Amon Amarth: знаменитые повелители шведских викингов и бесспорные современные мастера эпического хэви-метала. Berserker был выпущен после триумфального выступления королей Viking metal на фестивале Bloodstock летом 2018 года. Альбом включает в себя 12 чудовищных хэви-металлических гимнов, наполненных мелодичными припевами, захватывающей дикостью и хардкором. Демонстрируя неоспоримое и поразительное обновление всех аспектов культового звучания Amon Amarth, Berserker в то же время воплощает в себе все, что фанаты любят в группе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Amarth - Berserker (coloured) (0039842524160) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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