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King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка

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King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка - фото 1
King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка - фото 2
King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
The Graveyard
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка - фото 1
  • King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка - фото 2
  • King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705377
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Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841612110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
The Graveyard
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Graveyard, Black Hill Sanitarium, Waiting, Heads On The Wall, Whispers Im Not A Stranger, Digging Graves, Midnight, Sleep Tight Little Baby, Daddy, Trick Or Treat, Up From The Grave, I Am, Lucy Forever
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка

King Diamond — датская хэви-метал- группа, образованная в 1985 году вокалистом Кимом Петерсеном (известном под сценическим псевдонимом King Diamond), гитаристами Энди ЛаРоком и Майклом Деннером, басистом Тими Хансеном и барабанщиком Микки Ди. King Diamond выпустили в общей сложности двенадцать студийных альбомов (большинство из них — концептуальные ), два концертных альбома два расширенные плейлиста пять сборников и пять синглов. The Graveyard — один из самых успешных альбомов King Diamond, достигший 23-го места в финских чартах и ??остававшийся в течение двух недель в Top 40. Двойной альбом на цветном виниле поставляется в гейтфолде с постером - настоящий предмет коллекционирования для всех поклонников King Diamond.

Отзывы о товаре King Diamond - The Graveyard (coloured) (0039841612110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841612110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Diamond
Альбом (сингл)
The Graveyard
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
The Graveyard, Black Hill Sanitarium, Waiting, Heads On The Wall, Whispers Im Not A Stranger, Digging Graves, Midnight, Sleep Tight Little Baby, Daddy, Trick Or Treat, Up From The Grave, I Am, Lucy Forever
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
King Diamond — датская хэви-метал- группа, образованная в 1985 году вокалистом Кимом Петерсеном (известном под сценическим псевдонимом King Diamond), гитаристами Энди ЛаРоком и Майклом Деннером, басистом Тими Хансеном и барабанщиком Микки Ди. King Diamond выпустили в общей сложности двенадцать студийных альбомов (большинство из них — концептуальные ), два концертных альбома два расширенные плейлиста пять сборников и пять синглов. The Graveyard — один из самых успешных альбомов King Diamond, достигший 23-го места в финских чартах и ??остававшийся в течение двух недель в Top 40. Двойной альбом на цветном виниле поставляется в гейтфолде с постером - настоящий предмет коллекционирования для всех поклонников King Diamond.
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