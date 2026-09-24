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Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Popular Songs
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705358
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861085614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Popular Songs
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Here To Fall, Avalon Or Someone Very Similar, By Twos, Nothing To Hide, Periodically Double Or Triple If Its True, Im On My Way, When Its Dark, All Your Secrets, More Stars Than There Are In Heaven, The Fireside, And The Glitter Is Gone Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Here To Fall, Avalon Or Someone Very Similar, By Twos, Nothing To Hide, Periodically Double Or Triple If Its True, Im On My Way, When Its Dark, All Your Secrets, More Stars Than There Are In Heaven, The Fireside, And The Glitter Is Gone Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, Light Night TV, Curios, Pre Fight, The Fight, The Dress, Crazy Abbott, A Special Place, Punji Stakes, Gamby Promise

Отзывы о товаре Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861085614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Popular Songs
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Here To Fall, Avalon Or Someone Very Similar, By Twos, Nothing To Hide, Periodically Double Or Triple If Its True, Im On My Way, When Its Dark, All Your Secrets, More Stars Than There Are In Heaven, The Fireside, And The Glitter Is Gone Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Here To Fall, Avalon Or Someone Very Similar, By Twos, Nothing To Hide, Periodically Double Or Triple If Its True, Im On My Way, When Its Dark, All Your Secrets, More Stars Than There Are In Heaven, The Fireside, And The Glitter Is Gone Isaac Starts The Clock, Back To Normal, Insect Book, The Mighty Wurlitzer, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, Light Night TV, Curios, Pre Fight, The Fight, The Dress, Crazy Abbott, A Special Place, Punji Stakes, Gamby Promise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - Popular Songs (0744861085614) виниловая пластинка - купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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