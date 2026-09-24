Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 730 руб.
В наличии
Код товара: 705338
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24 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028324618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD, Blu-ray
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028324618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Parasomnia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD, Blu-ray
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: In The Arms Of Morpheus, Night Terror, A Broken Man, Dead Asleep, Midnight Messiah Are We Dreamingx, Bend The Clock, The Shadow Man Incident, In The Arms Of Morpheus (Instrumental), Night Terror (Instrumental), A Broken Man (Instrumental), Dead Asleep (Instrumental), Midnight Messiah (Instrumental), Are We Dreamingx (Instrumental), Bend The Clock (Instrumental), The Shadow Man Incident (Instrumental)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Dream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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