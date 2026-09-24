Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ost - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured) (0843563191170) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aaron Meets Michael, Halloween Theme, Laurie’s Theme, Aaron And Dana Enter Laurie’s Compound, Laurie’s Past, Prison Montage, Laurie Breaks Down, Karen’s Flashback, Lumpy Explores Crash, Michael Kills, Hawkins Arrives At Crash Site, Dana’s In The Shower, The Story Of Judith’s Death, The Gas Station, Michael Kills Again, Gas Station Aftermath, The Shape Returns, The Boogeyman, The Shape Kills, Hawkins Called To Babysitter’s House, Laurie Sees The Shape, Babysitter Aftermath, Sartain Meets Laurie, Looking For Allyson, Wrought Iron Fence, The Shape Hunts Allyson, Talking To Cops, Allyson Discovered, Gun Closet, Halloween Theme (I’ve Got Eyes), Sartain’s Gone Mad, Say Something, Through The Woods, Ray’s Goodbye, The Shape Attacks Laurie, The Shape Is Monumental, Searching For The Shape, Mannequin Panic, Death Drum, The Shape And Laurie Fight, The Grind, Trap The Shape, The Shape Burns, Halloween Triumphant, Logos Kill, Hawkins Discovered, Flashback, Spit, Hey Kid, The Myers’s House, Cops Explore, First Attack, Stand Off, Halloween Kills (Main Theme), Let It Burn, He Appears, From The Fire, Strodes At The Hospital, Cruel Intentions, Phone Call, Massacre, Someone’s In The Car, Halloween Trick, Back At The Hospital, Goodbye Michael, Gather The Mob, Rampage, Frank, Search, Frank And Laurie, Evil Dies Tonight, The System Failed, Blood On The Door, Disturbed Man, Violent Return, Hallway Madness, It Needs To Di, Look At Me, Reflection, Hunting A Killer, Righteous Intention, Morbid Discovery, Unkillable, Payback, Michael’s Legend, Back To His Sister’s Room, Final Kill, Michael Answers, Halloween Kills (End Titles), Where Is Jeremy?, Halloween Ends (Main Title), Laurie’s Theme Ends, The Cave, Tire Slash, Cool Kid, Drags To The Cave, Evil Eyes, Transformation, Because Of You, Walk With Me, Requiem For Jeremy, In The Restaurant, Bridge Fight, Kill The Cop, Corey And Allyson, Side Of The Road, Corey And Michael, Slap, Corey’s Requiem, Take The Mask, The Junk Yard, Where Are You?, Suicide, What Did You Do?
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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