Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Meets The Rhythm Section
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 660 руб.
В наличии
Код товара: 733572
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088220074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Meets The Rhythm Section
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088220074]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Art Pepper
Альбом (сингл)
Meets The Rhythm Section
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You?d Be So Nice To Come Home To, Red Pepper Blues, Imagination, Waltz Me Blues, Straight Life, Jazz Me Blues, Tin Tin Deo, Star Eyes, Birks Works
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Art Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured) (0753088220074) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 25660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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